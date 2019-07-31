باريس يرضخ لتمرد نيمار.. ويتنازل عن 120 مليون يورو

الخليج 365 :

رضخ باريس سان جيرمان لتمرد لاعبه البرازيلي نيمار، وخفض شروطه المالية الخاصة ببيع ما تبقى من عقد اللاعب إلى برشلونة إلى 180 مليون يورو، وذلك بعدما طالب في الفترة السابقة الحصول على 300 مليون لعودة اللاعب إلى كاتالونيا.

وكسر باريس سان جيرمان عقد نيمار مع برشلونة صيف 2017 والبالغ حينها 222 مليون يورو، لكن اللاعب البرازيلي لم يتأقلم مع مشروع النادي المملوك لقطر، وأصبح يضغط على إدارة النادي لإعادته إلى برشلونة من جديد.

ووفقاً لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان طلب من برشلونة في محادثاتهما الأولية الحصول على 300 مليون يورو كشرط تعجيزي، لكن ضغط اللاعب على إدارة النادي الباريسي، جعلها تتراجع وتخفض شروطها المالية إلى 180 مليون يورو.

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وكانت إدارة باريس سان جيرمان قد اشترطت الحصول على المال فقط، ورفضت دمج أي لاعب في الصفقة، رغبة منها بتعويض المبلغ الذي تم دفعه للحصول على اللاعب البرازيلي.

وغاب نيمار عن انطلاقة تدريبات باريس سان جيرمان منتصف الشهر الجاري، وأصدر النادي بياناً يؤكد فيه معاقبته بغرامة، وعاد اللاعب للتأكيد أنه حصل على الإذن قبل أن يتخلف عن الحصص التدريبية، وبعد انضمامه إلى التدريبات لم يشترك في أي مباراة ودية، وقالت صحيفة “ليكيب” إنه لن يلعب إلا المباراة الافتتاحية في الدوري الفرنسي “في حال بقي لاعباً لباريس سان جيرمان”.

وطبقاً لما نقلته صحيفة “سبورت” فإن المدير الرياضي ليوناردو يرى بأن نيمار يجب أن يغادر النادي، كما قال توماس توخيل المدير الفني إن اللاعب البرازيلي أبلغه بعدم الرغبة بالاستمرار في الفريق قبل انطلاق بطولة كوبا أميركا.