هيئة محامي دارفور تنتقد تساهل المجلس العسكري مع الحزب المباد…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتقد الأمين العام لهيئة محامي دارفور الصادق علي حسن، تساهل المجلس العسكري الانتقالي مع حزب المؤتمر الوطني.

وردًا على إصدار المؤتمر الوطني لبيانٍ قال الأمين العام للهيئة :المجلس العسكري يمثّل امتدادًا للجنة الأمنية للنظام المخلوع، لذلك يتساهل مع المؤتمر الوطني لأنّه خرج من جلبابه”.

وأضاف” إذا شرع المجلس لاستعادة الحياة الدستورية في السودان، لكان جميع قيادات المؤتمر الوطني في انتظار المحاكمات الرادعة بتهم تقويض النظام الدستوري في 30 يونيو 1989، ولما كان هناك أي نشاك سياسي لحزب المؤتمر الوطني، ناهيك أنّ يتجرأ ويعلن عن نفسه مجددًا”.

وتابع أنّ الأزمة الحقيقية في مكونات قوى الحرية والتغيير التي لم تستوعب المطلوب، وأظهرت ما وصفها بالانتهازية الواضحة.

ورأى أنّ الجبهة الثورية ذهبت في الاتجاه في لقاء المحاصصة بأديس أبابا.