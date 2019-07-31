قافلة طبية من منظمة الصحة العالمية تصل مدينة الأبيض السودانية

وصلت إلى مستشفى مدينة الأبيض التعليمي (عاصمة ولاية شمال كردفان وسط السودان) قافلة من منظمة الصحة العالمية تُقل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، لعلاج حالات الطوارئ بالمستشفى. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن الدكتور آمال خليل مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية قولها إن مثل هذه القوافل تسهم كثيرا في دفع مسيرة العمل لتقديم الخدمة الطبية للحالات الطارئة بالمستشفى. وأكدت أن الأحوال الصحية بالمستشفى مستقرة، وأن كل الحالات تحت السيطرة. وشهدت مدينة الأبيض تظاهرات للطلاب الاثنين الماضي، قُتل فيها 5 أشخاص بينهم 3 تلاميذ وجُرح آخرون، بعدما اندلعت اشتباكات بين المسيرة الطلابية وعناصر قالت السلطات السودانية إنهم مندسون.

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