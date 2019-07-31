توفير 20 مليون جنيها لمؤسسة الجزيرة للعروة الشتوية

أعلن اللواء ركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف التزامه بمعالجة القضايا كافة التي تعترض مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر.
وأكد لدى زيارته صباح اليوم لرئاسة المؤسسة بمدني أن للمؤسسة سجل ناصع من الإنجاز يتطلب دعمها لتعود لسابق عهدها.
من جانبه أعلن الأستاذ عادل فضل الله مدير مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر في تصريح لـ(سونا) أن خطة المؤسسة تستهدف الانتشار في كل محليات الولاية والتوسع في تمويل المساحات الزراعية وتشييد مقر للمؤسسة.
وكشف عن حصول المؤسسة على مبلغ 20 مليون جنيها لتمويل زراعة محصولات العروة الشتوية، مشيرا لتمويل زراعة 4 ألف فدان قطن صيني محور.
وعبر عن أشادته بالتزام والي الولاية رئيس مجلس إدارة المؤسسة برعاية ومتابعة قضايا المؤسسة والعمل على معالجتها.
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