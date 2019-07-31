أبل تطرح هواتف تدعم شبكات الجيل الخامس العام المقبل

تستعد شركة أبل الأمريكية لطرح ثلاثة هواتف تدعم الجيل الخامس في عام ٢٠٢٠. وهواتف "أبل" التي ستطرح العام القادم ستدعم شبكات الجيل الخامس، وجاء هذا وفقا ذكرت قناة الحرة الأمريكية. ويأتي هذا بعد أيام من استحواذ "أبل" على وحدة إنتاج شرائح الاتصال "مودم" الخاصة بالهواتف الذكية بشركة "إنتل" في صفقة بلغت قيمتها مليار دولار.​

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