مستشار رئيس الوزراء البريطاني ينقل رسالته بشأن "البريكست" في بروكسل

وقال المتحدث: "أن ديفيد فروست كان يعقد اجتماعات تمهيدية مع المسؤولين الرئيسيين وأن ينقل رسالة رئيس الوزراء شخصيا بأن "المملكة المتحدة تغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مهما كانت الظروف".
وأضاف: "سنعمل بنشاط من أجل التوصل إلى صفقة ولكن يجب إلغاء الدعم الخلفي.
وقال المتحدث "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق، فسيتعين علينا بالطبع مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".
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