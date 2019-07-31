خطوات الحصول على مكياج مناسب في الصيف

نقدم لك طريقة تطبيق مكياج مناسب في الصيف، لإطلالة مفعة بالحيوية:

البرايمر

ضعي طبقة خفيفة من البرايمر للحصول على بشرة ذات توهج طبيعي وخالية من الشوائب، بعيداً عن المبالغة، ضعي طبقة خفيفة من البرايمر فهو يعمل على تثبيت المكياج لوقت طويل، من ثم طبقي القليل من كريم الأساس بلون قريب الى لون بشرتك، وضعي الكونسيلر في محيط العين لإخفاء الشوائب والعيوب. بعدها ضعي كمية قليلة من بودرة الأساس بدرجة أفتح من لون بشرتك، واحرصي على إضاءة وجنتيك من خلال استخدام البلاش باللون الخوخي الدافئ.

قلم تحديد الحواجب

احرصي على إبراز حاجبيك بطريقة ناعمة وأنيقة، بحيث تستخدمين قلم تحديد الحواجب لتحديدهما على أن يكون بلون الحاجبين للحصول على إطلالة طبيعية ناعمة. وارسمي به حاجبيك بطبقة خفيفة تساعدك في الحصول على رسمة جذابة تبرز جمال وجهك.

الآيلاينر الأسود والكحل

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يساعدك الآيلاينر والكحل على إبراز عينيك وجعلهما أكثر وسعاً، لكن بطريقة طبيعية بعيداً عن المبالغة. اعمدي في البداية، الى تحديد الجفون العليا بخط ناعم من الآيلاينر الأسود، من ثم ضعي الكحل داخل عينيها، وارسمي خطاً خفيفاً بقلم الكحل ذي اللون البني الترابي على منبت الرموش. بعدها، افردي رموشك وكثّفيها من خلال استخدام طبقات عدة من الماسكارا.

أحمر الشفاه

للحصول على مكياج صيفي ناعم، اعملي على إبراز شفتيك بطريقة أنيقة وجذابة، واحرصي على اختيار الألوان الناعمة مثل الوردي والنيود بتدرجاته المختلفة، فهي تمنحك طلة مفعمة بالجمال والأنوثة.

مثبت المكياج

في أيام الصيف الحارة، يعد مثبت المكياج خطوة ضرورية لتثبيت المكياج وحعله يدوم طويلاً، فلا يسيل أبداً. لذلك، بعد الانتهاء من وضع مكياجك، احملي مثبت المكياج بيدك ممدودة للأمام بشكل كامل للحفاظ على مسافة أمان كافية بين السبراي ووجهك، ثم أغمضي عيونك برفق ورشي عدة بخات على وجهك.