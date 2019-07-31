بورشه تطلق أيقونتها 911 Carrera بمواصفات مذهلة

كشفت شركة بورشه الألمانية عن سيارتها الجديدة 911 Carrera، بمواصفات مذهلة، فمن الممكن طرح الموديل الكوبيه بـ 104 ألف و655 يورو ما يعادل (2 مليون و 80 ألف جنيه)، و118 ألف و935 يورو أى مايعادل (2 مليون 360 ألف جنيه) للموديل الكابريو.
وكشفت الشركة الألمانية، أن السيارة 911 Carrera الجديدة تعتمد على سواعد محرك بوكسر سعة 3 لتر، ويزأر بقوة 283 كيلو وات و 385 حصان.
وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة مزدوج القابض من 8 سرعات ليدفع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.0 ثانية ، في حين تصل لسرعة لقصوى على 293 كلم/س.
ويبلغ معدل استهلاك الوقود 9.0 لتر/100 كلم للموديل الكوبيه، 9.2 لتر/100 كلم للموديل الكابريو.
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