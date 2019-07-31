نيسان تطرح Sylphs بمحرك جديد بسعة 1.6 لتر

طرحت شركة "نيسان" اليابانية Sylphs المميزة الجديدة، بمحركات توربينية بسعة 1.6 لتر، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.

وجاء هيكل السيارة بشكل انسيابي وبواجهة أمامية أكثر عصرية وأناقة، وتزينت بعناصر من الكروم ومصابيح متطورة تعمل بتقنية LED، ومزودة بخاصية توجيه الإضاءة عبر حركة المقود.

وجاء التصميم الداخلي لمقصورة السيارة أيضا غاية في التميز، يبرز تفاصيل الأناقة فيه الجلد الفاخر الذي يكسو المقاعد والأبواب وعناصر أخرى من المقصورة، وكذلك واجهة القيادة العصرية، المزودة بشاشات متطورة وأحدث أنظمة المولتيميديا.

كما شملت قائمة التطور فى Sylphy الجديدة لتأتى بنظام مراقبة عبر كاميرات أمامية وخلفية، وحساسات لقياس المسافات بينها وبين الأجسام المحيطة بها، وأنظمة إلكترونية للتحكم بوضعية المقاعد ودرجة حرارتها، ونظام إلكتروني لتثبيت السرعة، وأنظمة خاصة لمنع انزلاقها على المنعطفات والطرق المكسوة بالمياه أو الثلوج.