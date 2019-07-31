البنك المركزي يصدر قائمة سوداء بـ (123) شركة تشمل شركات كبرى

الخليج 365 : وضع البنك المركزي (123) شركة واسم أعمال في قائمة حظر مصرفي سوداء، بسبب مخالفة سداد حصائل الصادر. وقرر المركزي وفقاً لقرار حظر (123) شركة واسم عمل حظراً مصرفياً شاملاً، من ضمنها شركات وأسماء أعمال كبيرة ومشهورة. وقال الأمين المالي لشعبة مصدري الماشية لـ (الإنتباهة) أمس إن الفترة الماضية شهدت تلاعباً في صادرات الماشية.

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