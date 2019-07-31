عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الأربعاء 31 يوليو 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أخبار اليوم

توجيهات بتعطيل الدراسة بجميع ولايات السودان لحين إشعار آخر .

تأجيل مفاوضات المجلس العسكري والحرية والتغيير وتوقعات باستئنافيها خلال ساعات .

لجنة لتقصي الحقائق حول الاحتجاجات الطلابية بالابيض وواشنطن تعلق .

المؤتمر الوطني يحمل قوى التغيير والعسكري مسؤولية الفراغ الدستوري .

(أخبار اليوم) ترصد وتنشر مقالين للأصم وعرمان .

ياسر عرمان : خطر غياب الهامش والنساء والشباب على مستقبل الثورة .

د. محمد ناجي الأصم : مآلات الغدو والرواح .. ما الذي سيعنيه إنهاء العملية السياسية ؟

الوطن

استمرار الاحتجاجات وتعليق الدراسة وتأجيل المفاوضات

“الوطني” يتبرأ من مجزرة الأبيض ويدعو “العسكري” لكفالة الحريات

البرهان: سقوط قتلى في الأبيض غير مقبول ويستوجب المحاسبة الإعتصام”

ضباط يبدون استعدادهم لتقديم شهاداتهم حول “فض الاعتصام

“المركزي” يصدر قائمة سوداء تحوي شركات كبرى

الانتباهه

اجتماعات سرية ومغلقة بين العسكري والتغيير بقاعة الصداقة

المركزي يصدر قائمة سوداء بـ (123) شركة تشمل شركات كبرى

تفاصيل اجتماع حميدتي برئيس الأركان

ضباط: مستعدون للشهادة حول مجزرة القيادة

البرهان يكشف عن تفاصيل ثلاث محاولات انقلابية

دفاع البشير: الجلسة قائمة بمحكمة الأراضي

البرهان: رموز إسلامية وجهات في”التغيير” مرتبطة بالانقلاب

محاكمة البشير تبدأ اليوم في”الأراضي..تعطيل الدراسة بالبلاد

النيابة تتهم”41″ من المخابرات بقتل معلم خشم القربة

الصيحة

البرهان: أحداث الأبيض يجب أنّ تكون حافزًا للتوصّل إلى اتّفاق

بدء جلسات محاكمة البشير اليوم وسط إجراءات مشدّدة

إحالة بلاغ”معلم خشم القربة” للمحكمة واتّهام”41″ من منسوبي الأمن

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التيار

تعطيل الدراسة بجميع ولايات البلاد

تقدّم كبير في اللجان الفنية..”التيار” تكشف نقاط الخلاف

“41” فردًا من جهاز الأمن يواجهون تهمة الاشتراك في مقتل خشم القربة

أزمة المواصلات الداخلية تضرب الخرطوم وعددًا من الولايات

المفوضية القومية لحقوق الإنسان ترفض التعرّذ لحياة المواطنين

الجريدة

تظاهرات في”11″ ولاية رفضًا لـ”مجزرة الأبيض”

تعطيل الدراسة بجميع المراحل في السودان

بريطانيا: أحداث الأبيض مأساوية ولابد من محاسبة الجناة

محامي دارفور: القتل الانتقائي يشبه ممارسات كتائب الظلّ والوحدات الجهادية بالجامعات

قوى التغيير تتفقد الأوضاع بالأبيض والأمة القومي يبحث مع الوالي أحداث”الأثنين”

السوداني

البرهان: أحزاب من قوى الحرية والتغيير شاركت في المحاولة الانقلابية الأخيرة

إغلاق مدارس التعليم العام بجميع أنحاء البلاد

حظر”123″ شركة من التعاملات المصرفية

توجيه الاتهام لـ”41″ فردًا بجهاز الأمن

هيئة الدفاع تطلب تأجيل مثول البشير أمام المحكمة