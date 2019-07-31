هيئة دفاع المعزول تطلب تأجيل جلسة اليوم بسبب حالته النفسية..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت مصادر إنّ هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير تقدّمت بطلبٍ لتأجيل جلسة اليوم بسبب الحالة النفسية التي يمرّ بها البشير بسبب وفاة والدته التي انتقلت إلى جوار ربها يوم أمس الأول.

وكانت جلسة اليوم محدّدة لعقد الجلسة الإجرائية.

وحسب الاتهام، فإنّ البشير يواجه تهمًا تتعلّق بمخالفة النقد الأجنبي، وقانون الثراء الحرام والمشوه لسنة”1989″ وفقًا للمواد”5،6، أ،و،ج” وأوامر الطوارئ”3ـ 4″ بعد ضبط مبالغ مالية في منزله بالقيادة العامة عقب سقوط نظامه بعملات مختلفة بينها”5″ مليارات جنيه سودانية.