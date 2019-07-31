تفاصيل اجتماع حميدتي برئيس هيئة الأركان المشتركة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بحث اجتماع بين نائب رئيس المجلس العسكري ورئيس الأركان الأحداث الجارية والتطورات في البلاد. وعقد نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو (حميدتي) اجتماعاً بالقصر الرئاسي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة المُكلف محمد عثمان الحسين، وناقش الاجتماع الأوضاع الراهنة في البلاد وترتيبات في القوات المُسلحة والدعم السريع. وأوضح رئيس الأركان في تصريح صحفي أن الاجتماع يأتي في إطار التفاكر حول الأوضاع الراهنة في البلاد، وما يجب اتخاذه من إجراءات في الفترة المقبلة لترتيب شؤون القوات المسلحة والدعم السريع وغيرها من القوات. المادة السابقة اجتماعات سرية بين المجلس العسكري والتغيير بقاعة الصداقة… المقالة القادمة هيئة دفاع المعزول تطلب تأجيل جلسة اليوم بسبب حالته النفسية..

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