(7) ملايين جنيه من أصحاب المصانع بالجزيرة لشراء سيارات الإطفاء

الخليج 365 :

تعهد والي الجزيرة اللواء أحمد حنان بدعم ورعاية مشاريع نهضة الولاية. وترأس الوالي أمس اجتماعاً ضم مديري الشرطة والمالية وأصحاب المحالج ومحطات الوقود ومستودعات الغاز وشركات التأمين والمصانع وذلك بغرض وضع التدابير اللازمة لزيادة أسطول سيارات الإطفاء بالولاية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير عام شرطة الجزيرة أهمية سيارات الإطفاء لحماية المواطنين والمصانع، وأعلن تخصيص 4 سيارات إطفاء لكل الولاية من وزارة الداخلية على أن تلتزم الولاية بدفع 50% من قيمة السيارة، ولفت لاستلام عدد من الخيام والمشمعات من مجلس الدفاع المدني لمقابلة طوارئ الخريف؛ فيما أعلن ممثل أصحاب المصانع عبد الوهاب عبد الرازق دعم أصحاب المصانع والمحالج ومحطات الوقود بأكثر من 7 ملايين جنيه لمشروع تطوير سيارات الإطفاء والتزام كل مصانع الزيوت الكبيرة بمبلغ 100 ألف جنيه من كل مصنع و50 ألف جنيه من مصانع الزيوت الصغيرة، داعيا للاهتمام بترقية المناطق الصناعية وسفلتة وإنارة الطرق وقيام أقسام شرطة لتأمين المصانع والمحالج، فيما أعلن ممثل الغرفة التجارية متوكل عبد الرحمن تبرعه الشخصي بمبلغ 100 ألف جينه وتبرع غرف المحليات بمبلغ 400 ألف جنيه بواقع 50 ألف جنيه من كل محلية.