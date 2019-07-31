والى شمال كردفان يخطئ فى تقييم الاحداث

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كان خبرا صادما للناس داخل وخارج السودان ألا وهو سقوط ضحايا وجرحي في احداث عاصمة ولاية شمال كردفان – مدينة الابيض – امس الاثنين .

اختلفت الروايات وتضاربت حول اعداد من سقطوا قتلى لكن الجميع اتفقوا على ان ماجرى امر غير مقبول اطلاقا ولايمكن تبريره باى حال من الاحوال بغض النظر عن اعداد الضحايا من قتلى وجرحى .

تحدثت مدينة الابيض امس بلسان واحد وهى تودع ابناءها الى مثواهم الأخير وكان الجميع ينادون بضرورة قيام دولة المؤسسات واحترام القانون وان التظاهر السلمى حق مكفول للجميع بلا خلاف حوله ، وأصرت مدينة الابيض وهى تودع شهداءها على اهمية تثبيت حق المواطنين في الاحتجاج وانه لابد من القصاص الحاسم والحازم لان اى تراخ في هذا الباب يجعل البلد تفقد الكثير من بنيها لاسمح الله.

والى ولاية شمال كردفان – المكلف – قال ان طلاب مرحلتي الاساس والثانوى بالمدينة خرجوا محتجين على انعدام الوقود الذى انعكس عليهم سلبا فلم يتوفر لهم الترحيل من والى مدارسهم وايضا معاناة الطلاب في الحصول على وجبة الافطار في المدارس وكأن السيد الوالى يريد القول ان طلاب المدارس كانوا محقين فى تظاهراتهم المطلبية لكنه استدرك يقول ان مندسين مخربين ارادوا الفتنة دخلوا وسط الطلاب وانحرفوا بالتظاهرات وتحولت الى اعمال شغب وتخريب الامر الذى ادى الى انتشار الفوضى ومحاولة المخربين الاعتداء علي بنك الخرطوم والبنك السودانى الفرنسى مما ادى لاطلاق النار ، والسيد الوالى كانه يريد تبرير ماحدث وهو امر غير مقبول اطلاقا ولابد من التاكيد على خطأ هذا التوجه .

من جهة أخرى أصدر بنك الخرطوم بيانا نفى فيه بشدة ماقيل عن تمركز قناصة ملثمين على سطح المبنى هم من أطلق النار على المحتجين مؤكدا ان رصاصة واحدة لم تطلق من البنك لامحيط المبنى ولا سطحه وطالب الجميع بتحرى الدقة والحيطة فى نقل الاخبار .

طلاب مدينة الابيض كما مواطنوها يعانون مشاكل كبري ولابد ان ينتبه الحكام – المجلس العسكرى وولاة الولايات – ان هذا الاسلوب الذى سلكه السيد الوالى لايختلف عن اساليب النظام البائد ، ولابد ان تعترف هذه الحكومة فى المركز والولاية على السواء بالخطأ الذى وقعت فيه وتعمل على معالجة أوجه القصور وتصل بالوضع الى افضل مايمكن .

ويلزم ان يتم تقديم القتلة المباشرين ومن امرهم بإطلاق النار الى المحاكمة الفورية ولايتم التغاضى عن ما جرى .

الرحمة والخلود للشهداء جميعا والعافية للجرحى والمصابين .