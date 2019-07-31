ضوابط جديدة لأنشطة التعدين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تتأهب الشركة السودانية للموارد المعدنية، الذراع الرقابي لوزارة المعادن لإصدار منشور لتنظيم حركة مخلفات التعدين التقليدي، مع بروز اتجاه قوي لحصر الطواحين في الأسواق الرئيسية للحفاظ علي البيئة وضبط الإنتاج.

وكشف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، الصادق إبراهيم، عن تأهيل مبنى الطوارئ بمستشفى عطبرة في إطار المسؤولية المجتمعية بالإضافة لمشاريع ستنفذها الشركات العاملة في قطاع التعدين بالولاية ضمن بند المسؤولية المجتمعية بنحو 116 مليون جنيه .

من جانبه وجه والي ولاية نهر النيل المكلف اللواء ركن عبد المحمود حماد حسين خلال اجتماعه بمدير الشركة السودانية بمقر الشركة بالخرطوم بإزالة التقاطعات التي تواجه نشاط التعدين بالولاية مشدداً على ضرورة الاهتمام بتنفيذ مشروعات المسؤولية الاجتماعية لشركات التعدين العاملة بالولاية، ممتدحا الدور الكبير الذي تقوم به الشركة في إطار التنسيق المحكم للرقابة والإحاطة بالمنتج . المادة السابقة شاهد بالفيديو : وفد الحرية والتغيير يصل مدينة الابيض…. المقالة القادمة (25) ألف طن سماد زراعي من (25) ألف طن سماد زراعي من السعودية

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