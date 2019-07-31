الفيفا يستفسر عن الوضع القانوني والصحي للاعب المريخ “المعتقل” سيف تيري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

استفسر الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الموقف الصحي والإنساني للاعب المريخ الدولي “سيف تيري” داخل محبسه، وموقفه القانوني من الجريمة وحقيقة الاتهامات الموجهه بحقه.

وكشف مجدي حسن سعيد محامي اللاعب في تصريح نقله محرر موقع النيلين من صحيفة اليوم التالي عن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من سكرتارية الاتحاد الدولي للفيفا عن الوضع الصحي والجريمة الموجهة إليه وحقيقية موقفه القانوني.

وقال مجدي بأنه رد عليهم من ناحية قانونية بأن اللاعب لا علاقة له بالجريمة التي حدثت بحرق وإتلاف قسم شرطة التكامل، وتم القبض عليه من منزله بعد أسبوع من وقوع أحداث الشغب.

Advertisements

وأشار إلى أنهم أفادوه بمتابعة تطورات وإجراءات القضية. وفي السياق لفت إلى أن المحكمة وافقت على إطلاق سراح تيري برهن عقاري يوازي قيمة نصيبه البالغ (525233) جنيهًا من جملة (7) مليارات و(653) ألف جنيه من قيمة الدعوى الجنائية، ومازال يباشر في الإجراءات لإطلاق سراحه المتوقع اليوم الثلاثاء.

واستنكر المحامي بحسب ما نقل محرر موقع النيلين إيداع موكله تيري بسجن مدينة الهدى الإصلاحية المخصص للمحكومين وهو مازال متهمًا ولم تبدأ إجراءات محاكمته، بعد أن رفضت سلطات سجن كوبر استلام اللاعب وتم إيداعه بسجن أم درمان قبل تحويله للهدى وفقًا لإجراءات إدارية خاصة بسلطات السجون كما أفادته السلطة القضائية بذلك.

وقال إن جلسة المحاكمة ستكون في السابع من أغسطس المقبل بعد تحويل القضية لمحكمة بحري وسط، وتابع عند الاستفسار عن ذلك قالت إن المحكمة تنقلها لدواعي أمنية.