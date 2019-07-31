الإتحادي الأصل يدعو لضبط النفس والعودة للتفاوض

دعا الحزب الإتحادي الأصل إلى ضرورة ضبط النفس والعودة للتفاوض بين المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في أسرع وقت ممكن، في ذات الوقت دعا فيه إلي عدم إستغلال أحداث الأبيض لتعطيل التفاوض.

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وطالب الزين العوض القيادي بالحزب في تصريح بحسب (smc) جميع الجهات بضبط النفس في هذه الظروف التي وصفها بالحرجة، مشيراَ إلى إن وقف التفاوض يعود بالضرر على المواطن، داعياَ القوات النظامية لحماية الوطن والمواطنين والتصدى للإنفلاتات والعمل على حماية إستقرار الفترة الإنتقالية.

وأكد العوض بأن مشكلات البلاد لن تحل الإ بالتفاوض والجلوس سوياَ لإزالة الغبن والعداء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)