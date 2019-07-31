دقلو يوجه بتعزيز الأمن والاستقرار بشمال دارفور

التاريخ: 30-يوليو-2019
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وجه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، يوم الأربعاء، بضرورة تعزيز الأمن والاستقرار بولاية شمال دارفور، وحسم المتفلتين، بجانب الاهتمام بمعاش الناس، ووعد بزيارة قريبة للولاية.
واستقبل دقلو في مكتبه بالقصر الجمهوري، يوم الثلاثاء، والي شمال دارفور، اللواء مالك الطيب خوجلي، واطلع على المشروعات التنموية التي تنفذها الولاية.
وأوضح خوجلي في تصريح صحفي، بحسب الشروق – أن نائب رئيس المجلس العسكري وجه بضرورة الاهتمام بالموسم الزراعي، وفتح المراحيل للرعاة، والمحافظة على مقار اليوناميد التي تم تسلمها مؤخراً .
وأبان أنه أطلع نائب رئيس المجلس على المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها بالولاية، وأضاف “وجهت له الدعوة لزيارة الولاية وقد وعد بزيارتها.”
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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