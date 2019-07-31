جهاز المخابرات العامة يضبط كميات من مخدر الشاشمندي بمدخل كبري سوبا

تمكن جهاز المخابرات العامة من ضبط كمية من الجوالات تحوي مخدر الشاشمندي تقدر قيمتها بحوالي 10 مليون جنيه.

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وقامت قوة من الجهاز بعمل كمين للعربة التي كانت تحمل المخدرات عند مدخل كبري سوبا وألقت القبض على أثنين من المتهمين أحدهما أجنبي.

وحذر مسؤول بالجهاز بحسب (smc) من خطر المخدرات على الشباب مشيراً أن تجارة المخدرات نشاط تقوم به شبكات لها إمتدادات خارجية. وقال إن عصابات تهريب المخدرات درجت على إستجلاب الشاشمندي من الخارج عبر منطقة القلابات بالحدود الشرقية وتحاول إدخاله إلى العاصمة الخرطوم عبر منطقة شرق النيل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)