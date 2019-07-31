تجدد المظاهرات في الخرطوم ومدن سودانية احتجاجاً على مقتل طلاب في الأبيض

شهدت الخرطوم ومدن سودانية أخرى الثلاثاء احتجاجات على مقتل طلاب بالرصاص في مدينة الأبيّض أمس، بينما اعتبر رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان ما حدث أمرا مؤسفا وحزينا ويتطلب المحاسبة. وغادر وفد من المجلس العسكري الانتقالي الخرطوم متوجهاً إلى مدينة الأبيض عاصمة للوقوف على الأوضاع هناك.

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وجابت مظاهرات عدة مناطق بالخرطوم ومدن سودانية أخرى، فيما خرج طلاب المدارس في مسيرات احتجاجية على مقتل زملائهم في كبرى مدن ولاية شمال كردفان وجرح العشرات. وأظهر مقطع فيديو بُث على الإنترنت آلاف الطلاب، الذين يرتدون الزي المدرسي ويحملون حقائب ظهر، يسيرون في شوارع الخرطوم ومناطق أخرى لإدانة قتل طلاب. وسارت أنباء عن تفريق بعض التظاهرات في مدينة أم درمان بالغاز المسيل للدموع.

من جهته أصدر والي ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث والاحتجاجات الطلابية الأخيرة التي شهدتها مدينة الأبيض وذلك برئاسة صلاح عبد الرحيم حجير كبير المستشارين والعميد شرطة محمد علي عبد الجبار عضواً ومقرراً وممثل للفرقة الخامسة مشاة هجانة بالأبيض وممثلا لكل من الأجهزة العدلية والشرطيه والأمنية.

وأشار القرار بحسب الإنتباهة أون لاين – إلى أن اللجنة تأتي تحقيقاً للعدالة واستجلاء للحقائق والملابسات التي صاحبت احتجاجات الطلاب الأخيرة بمدينة الأبيض وعملاً بأحكام قانون لجان التحقيق لسنة 1954م. وأوضح القرار أن اللجنة ستعمل على التحري والتحقيق من الأسباب والجهات التي دفعت الطلاب للخروج في الاحتجاجات وفقا لقانون لجان التحقيق وتحديد الجهات التي أطلقت النار على المحتجين وحصر الخسائر والأضرار التي حدثت في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. ونوه القرار إلى أن على لجنة التحقيق في الاستعانة بمن تراه مناسبا في سبيل إنجاز مهامها، كما دعا القرار رئيس وأعضاء اللجنة والجهات ذات الصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتنفيذ هذا القرار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)