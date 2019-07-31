الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الحرية والتغيير تعلن تعليق المفاوضات مع العسكري

0 نشر
ابراهيم 0 تبليغ

Advertisements

الحرية والتغيير تعلن تعليق المفاوضات مع العسكري

أكّد مفاوضان في قوى الحرية والتغيير عدم إجراء جلسة المفاوضات المقررة مع المجلس العسكري الانتقالي اليوم بسبب تواجد الفريق التفاوضي للحركة في مدينة الأُبيض للوقوف على الأوضاع هناك بعد مقتل طلاب في تظاهرات أمس احتجاجاً على شح الخدمات.

وكان من المفترض أن تستأنف الثلاثاء مفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية. وقال القيادي والمفاوض في قوى الحرية والتغيير طه عثمان لوكالة فرانس برس: (لن تعقد جلسة مفاوضات الثلاثاء مع المجلس العسكري لأن الفريق التفاوضي موجود في الأُبيض حاليا).

وأكد ذلك المفاوض في الحركة ساطع الحاج الذي قال إنّ الوفد سيعود للخرطوم مساء الثلاثاء ليتم تحديد موعد جديد للتفاوض بين الطرفين. وأوضح الحاج العضو في قوى الحرية والتغيير وعضو اللجنة الفنية بحسب وكالة فرانس برس: (لن تكون هناك جلسة مفاوضات اليوم مع المجلس العسكري، وفدنا التفاوضي موجود في الأبيض وسيعود للخرطوم مساء اليوم). وأضاف: (عقب وصول الوفد سيحدد الوسيط الإفريقي موعدا جديدا لجلسة التفاوض المخصصة لمناقشة الإعلان الدستوري).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحرية والتغيير تعلن تعليق المفاوضات مع العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا