الحرية والتغيير تعلن تعليق المفاوضات مع العسكري

أكّد مفاوضان في قوى الحرية والتغيير عدم إجراء جلسة المفاوضات المقررة مع المجلس العسكري الانتقالي اليوم بسبب تواجد الفريق التفاوضي للحركة في مدينة الأُبيض للوقوف على الأوضاع هناك بعد مقتل طلاب في تظاهرات أمس احتجاجاً على شح الخدمات.

وكان من المفترض أن تستأنف الثلاثاء مفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية. وقال القيادي والمفاوض في قوى الحرية والتغيير طه عثمان لوكالة فرانس برس: (لن تعقد جلسة مفاوضات الثلاثاء مع المجلس العسكري لأن الفريق التفاوضي موجود في الأُبيض حاليا).

وأكد ذلك المفاوض في الحركة ساطع الحاج الذي قال إنّ الوفد سيعود للخرطوم مساء الثلاثاء ليتم تحديد موعد جديد للتفاوض بين الطرفين. وأوضح الحاج العضو في قوى الحرية والتغيير وعضو اللجنة الفنية بحسب وكالة فرانس برس: (لن تكون هناك جلسة مفاوضات اليوم مع المجلس العسكري، وفدنا التفاوضي موجود في الأبيض وسيعود للخرطوم مساء اليوم). وأضاف: (عقب وصول الوفد سيحدد الوسيط الإفريقي موعدا جديدا لجلسة التفاوض المخصصة لمناقشة الإعلان الدستوري).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)