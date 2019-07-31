تكوين لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الأُبيّض

أعلن والي ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله، عن تكوين لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في الأحداث التي وقعت الأثنين بمدينة الأبيض، وتعهد بتقديم كل متسبب في هذه الأحداث إلى المحاكمة العادلة.

وترحم الوالي في لقاء تنويري مع إعلاميين ومراسلي الصحف على الشهداء، وتمنى عاجل الشفاء للجرحى. وأكد أن عدد قتلى الأحداث بلغ خمس حالات وفاة منها ثلاثة طلاب مدارس ثانوية واثنان من مواطني المدينة.

وأوضح الوالي بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية أن الأحداث بدأت بمسيرة طلاب وطالبات المدارس الثانوية كانت سلمية ومطالبة بتحسين خدمات النقل، لكنها انحرفت من أهدافها بعد أن تدخل بعض المندسين وسط الطلاب.

وأشار إلى مندسين تعدوا على فرع بنك الخرطوم بالمدنية بنهب في المعدات والممتلكات، بجانب المحاولة للتعدي على البنك الفرنسي فرع الأبيض، وقال إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلن الوالي عن تكوين لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق وسيتم تقديم كل متسبب في هذه الأحداث إلى المحاكمة العادلة، وترحم على الشهداء، وتمنى عاجل الشفاء للجرحى.

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وكان والي الولاية المكلف أصدر قراراً بحظر التجوال بمدن الأبيض وبارا، والرهد وأم روابة، اعتباراً من الإثنين من الساعة 9 مساءً وحتى السادسة صباحاً إلى حين إشعار آخر.

وأشار الوالي في قراره إلى أن إعلان حظر التجوال يأتي في إطار جهود الولاية لحفظ الأمن والسلم الاجتماعي، والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وأن القرار جاء استناداً على قرارات لجنة أمن الولاية في اجتماعها اليوم، كما أنه أتى عملاً بأحكام المادتين (3، 5،) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997.

وبدورها قررت لجنة أمن ولاية شمال كردفان تعليق الدراسة بمرحلتي الأساس والثانوي في الولاية إلى أجل غير مسمى.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها، برئاسة والي ولاية شمال كردفان المكلف رئيس لجنة أمن الولاية اللواء الركن الصادق الطيب، الأحداث المؤسفة بمدينة الأبيض.

ومن جهتها، أرسلت قوى إعلان الحرية وفدها التفاوضي مع المجلس العسكري الانتقالي إلى مدينة الأبيض لتقصي الأوضاع في الأحداث.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)