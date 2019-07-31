البرهان: قتل كل سوداني خسارة ويجب الإسراع في الحل

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، أن كل سوداني يقتل خسارة كبيرة ويجب الإسراع في الحل”، وذلك عقب أحداث مدينة الأبيض الدامية، الإثنين، شاكراً الشعب على صبره على المجلس وقوى الحرية والتغيير.

وقال البرهان، في تصريحات بحسب ما نقلته الشروق عن قناة “الحدث”، يوم الثلاثاء، إن تأخير الانتقال سيؤدي إلى خسائر أكثر وتدهور اقتصادي.

وأضاف “فوضنا وفد التفاوض لتجاوز أي صغائر والوصول إلى اتفاق شامل للانتقال”.

ولفت إلى أن الوقوف عند صغائر الأشياء في التفاوض أعاق الاتفاق، مشدداً على أن “مشاركتنا في الحكم شراكة وليست محاصصة”.

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وقال البرهان لم نطالب بالحصانة ولا نريدها وهذا اقتراح من لجنة فنية مشتركة”، مضيفاً أن “السلام من مهام الفترة الانتقالية الأصيلة”.

وأشار إلى أن “مشاركة القوات النظامية في الانتقال ضرورية لحفظ الأمن وتمثيل من لم يمثلوا”.

وأكد البرهان أن قوات الدعم السريع مثل القوات الخاصة تخضع للقائد العام للجيش، وأسست بقانون وتتبع للقوات المسلحة”.

وشدد على أن شباب السودان يتطلع لوطن حر وعادل مطمئن وعلينا الاستجابة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)