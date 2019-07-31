بنك الخرطوم ينفي وجود قناص بسطح مبناه خلال المظاهرات

التاريخ: 30-يوليو-2019 فى : أخبار 13 مشاهدة تفى الشيخ إدريس عبد القادر مدير بنك الخرطوم فرع الأبيض أن يكون هناك قناص في سطوح مباني بنك الخرطوم أثناء المظاهرات التي شهدتها مدينة الأبيض الإثنين. Advertisements وقال عبد القادر بحسب وكالة السودان للأنباء إن هناك تجمهراً للطلاب وبعض المواطنين بحجة وجود قناص بالبنك. وقال إن هناك عمال تكييف في سطح المبنى يقومون بأداء مهامهم ،وأشار إلى دخول المواطنين للمبنى ولم يجدوا القناص وتم الاتصال بالأجهزة الأمنية والشرطية والجيش، كاشفا أن المتظاهرين قاموا بإتلاف أجهزة البنك وحرق 2 صراف آلي، ويجري العمل لحصر الخسائر، وتم فتح بلاغ بذلك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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