ماهي حقيقة صورة نجل “حميدتي” المتداولة بكثافة داخل مواقع التواصل الاجتماعي؟

تصدرت صورة طفل سوداني صغير قائمة أهم وأشهر الصور داخل مواقع التواصل الاجتماعي السودانية وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الذين تباروا في كتابة تعليقاتهم عليها. وبحسب موقع النيلين فإن السبب في الشهرة التي حصلت عليها صورة الطفل هو أن بعض ناشروها نسبوه لقائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي وأكدوا أنه ابنه. واستغل هؤلاء الشبه الكبير بين الطفل وحميدتي لينشروا شائعتهم التي صدقها المئات داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. Advertisements متابعات موقع النيلين تؤكد أن الطفل ليس له أي علاقة بنائب رئيس المجلس العسكري, وتقول حقيقة الصورة أن ناشط سوداني قام بنشر صورة الطفل وهو ابن عمه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكتب عليها (ابن عمي الصغير يشبه حميدتي وأنا لا أعرف كيف أشعر حيال ذلك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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