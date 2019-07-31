البرهان : يوقع على مرسوم دستوري يقضي بتعديل اسم جهاز الأمن...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وقع رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على مرسوم دستوري، قضى بتعديل اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى اسم (جهاز المخابرات العامة). وشمل المرسوم الصادر بموجب المرسوم الدستوري رقم (33) المعروف بقانون التعديلات المتنوعة للعام الجاري تعديل بعض المواد في قانون الجهاز لسنة 2010. ونقلت –وكالة السودان للأنباء- عن مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أبوبكر دمبلاب القول: إن التعديل المنصوص عليه في المرسوم الدستوري يأتي في سياق هيكلة الجهاز ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد، وقال إن الجهاز بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي في ظل مهددات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم. المادة السابقة وإذا الطفولة سُئلت.. بأي ذنب قُتلت؟.. بقلم عثمان ميرغني المقالة القادمة ساطع: مادة القوات النظامية في الوثيقة الدستورية عبارة عن قنبلة موقوتة..

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