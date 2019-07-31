تصريحات نارية للاعب المريخ عاطف خالد عقب اجتماعه مع د.شداد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال عاطف خالد في لاعبالمريخ ففي تصريحات خاصة تنقلها (سودانا فوق) : “خضت الموسم الماضي مع الخرطوم الوطني، معارا إليه من المريخ، وبالتالي فإن عودتي للقائمة تعتبر طبيعية، ولكنني كنت في مصر للعلاج، وحينما عدت لم أتلق اتصالا من المريخ للانخراط في تدريبات الإعداد للموسم”.

وأضاف: “حملت عقدي المبرم مع المريخ، وقابلت بعض المسؤولين، وذكروا لي أن عقدي انتهى مع النادي، ورغم أنني أكدت أن هناك فترة متبقية به، ولكنهم قالوا إنهم شطبوا اسمي من القائمة”.

وواصل: “سألتهم: كيف شطبتموني دون الحصول على مستحقاتي؟”