رئيس لجنة الأمن والدفاع يغادر الى مدينة الابيض…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت مصادر مطلعة ان فريقاً من المجلس العسكري غادر الى مدينة الابيض برئاسة الفريق اول جمال عمر رئيس لجنة الامن والدفاع بالمجلس العسكري؛ للوقوف على تطورات الاوضاع فيها وضم الوفد ايضا قادة الأجهزة الأمنية والشرطية.

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