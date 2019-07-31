“الطرق القومية”: لا صحة لانقطاع طريق أم درمان بارا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نفى مدير عام الهيئة القومية للطرق والجسور جعفر حسن آدم صحة ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن انقطاع طريق أم درمان بارا.

وقال لـ(سونا) إن الطريق لم يتعرض للانقطاع وما تم تداوله إشاعة مغرضة لخلق ارتباك وسط مستخدمي الطريق، مؤكداً تكوين غرفة عمليات طوارئ الخريف من قبل الهيئة، لمتابعة مثل هذه القطوعات إذا حدثت، مؤكداً عدم نزول الأمطار بالمنطقة التي يمر بها الطريق أصلاً.

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