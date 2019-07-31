السلطات السعودية تنفذ حكم إعدام مواطنا تركيا بتهمة تهريب مخدرات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفذت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، حكم القتل تعزيرا بحق مواطن تركي، أدانته بتهريب مخدرات، بمنطقة الجوف شمال غربي المملكة.

وقالت الداخلية السعودية في بيان رسمي، إن “قوات الأمن ألقت القبض على المدعو توران أحمد تاشتان، تركي الجنسية، عند تهريبه كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة”.

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وأشارت إلى أن “التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له”، مضيفة أنه وبإحالته إلى المحكمة، “صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرا”.

وأضافت أن محكمة الاستئناف والمحكمة العليا أيدتا الحكم، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وتم تأييده من مرجعه.

وتعتبر السعودية تهريب المخدرات جريمة كبرى يتم إعدام من تثبت إدانتهم بها.