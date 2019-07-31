إرتفاع أسعار الوقود بالإمارات بدءا من أغسطس المقبل

الخليج 365: أعلنت الحكومة الإماراتية الثلاثاء رفع أسعار الوقود بدءا من أغسطس/آب المقبل بجميع المحطات. ونشرت شركة بترول الإمارات الوطنية “أينوك” عبر صفحتها الرسمية على “تويتر” أسعار الوقود لشهر أغسطس/آب وفقاً لما ذكرته لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات، شاملة ضريبة القيمة المضافة 5%. Advertisements وبحسب “أينوك” سيرتفع سعر السوبر إلى 2.37 بعد أن كان 2.30 درهم/لتر. أما الخصوصي فسيرتفع إلى 2.26 بعد أن كان 2.18 درهم/لتر. الديزل أيضا سيرتفع إلى 2.42 بعد أن كان 2.35 درهم/لتر.

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