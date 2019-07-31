الحلنقي: يجب حقن الدماء كي تحل الكمنجة محل الطبنجة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال الشاعر المرهف اسحق الحلنقي أن الوضع أصبح لا يحتاج للتأجيج ويجب علينا حقن الدماء كي نتوصل لحلول تخرج بلدنا من هذا النفق المظلم ويسود السلام أرجاء البلاد وأتمنى أن تسود الكمنجة محل الطبنجة ونسأل الله أن تنعم بلادنا بالسلام والأمن والطمأنينة ويكفيه شر الفتن والطامعين وأن تعود للسودان سيرته الأولى بحسب صحيفة الدار.

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