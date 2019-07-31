حريق هائل يلتهم 400 محل تجاري بسوق “المالحة”

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الخليج 365 :
قضى حريق هائل بسوق المالحة الرئيسي بولاية شمال دارفور على 400 محل تجاري للملابس والعطور والأجهزة الإلكترونية والكهربائية والموبايلات والطاقة الشمسية، مشيدة بالمواد المحلية، وأن الحريق قضى على 70% من السوق الرئيسي، بجانب سوق للمحاصيل الغذائية.
وقال المدير التنفيذي لمحلية المالحة بولاية شمال دارفور، إبراهيم إسماعيل، إنه لا توجد أي خسائر في الأرواح، وأكد في الوقت نفسه أن الخسائر الأولية الناجمة عن الحريق قدرت بمبلغ وقدره (120) مليون جنيه.
واستعرض الترتيبات التي اتخذتها محليته لتلافي آثار الحريق، والمتمثلة في تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية ممثلين من الأجهزة الأمنية والإدارات الأهلية وأعيان المنطقة، بغرض الوقوف ميدانياً على أحوال المتضررين، فضلاً عن معرفة حجم الخسائر الحقيقية، لتمليكها للجهات المختصة، علاوةً على استقطاب الدعم للمتضررين، والعمل على وضع التدابير المستقبلية لتفادي وقوع الحرائق مرة أخرى.
وأشار نصر الدين إلى أن محليته أصدرت قرارين قضيا بمنع تشييد المحال التجارية والبرندات بالمواد المحلية، مع العمل على فتح الشوارع، بالإضافة إلى تقنين عمل بائعات الشاي والمأكولات والأطعمة.
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