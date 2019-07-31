(25) ألف طن سماد زراعي من السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وصلت إلى ميناء بورتسودان، الإثنين، أول باخرة تحمل 25 ألف طن من سماد اليوريا المقدم من المملكة العربية السعودية وذلك لتغطية احتياجات العروة الصيفية للموسم الزراعي الحالي، في إطار الدعم السعودي للإنتاج الزراعي في السودان.

ووقف والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن عصام عبدالفراج، على عمليات تفريغ الباخرة بالميناء الأخضر والترحيل المباشر للمشاريع الزراعية في الولايات المختلفة، وتم ذلك بحضور ممثل اللجنة الاقتصادية العقيد بحري ركن مأمون فضل السيد، ومحمد هاشم مدير قطاع البنك الزراعي بولاية البحر الأحمر.

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وأشاد الوالي المكلف بمستوى الإشراف والمتابعة من قبل اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري والبنك الزراعي.

وأوضح أن الشحنة التي وصلت تعتبر الدفعة الأولى من دعم مدخلات الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى أن 25 ألف طن أخرى من السماد في طريقها إلى الميناء.

وأكد على استعداد حكومة الولاية للتعاون مع الجهات العاملة في الميناء وتذليل وسائل النقل لضمان وصول المدخلات الزراعية إلى المشاريع الزراعية بالولايات المختلفة.