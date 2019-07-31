الخليج 365 : أطقلت السلطات المُختصة ظهر اليوم “الثلاثاء” سراح لاعب المنتخب الوطني ومُهاجم فريق المريخ سيف تيري من سجن الهدي بالضمانة المالية. وعلم “باج نيوز” أن اللاعب ستبدأ جلسات مُحاكمته في السابع من الشهر المقبل بمحكة بحري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: إطلاق سراح نجم المريخ سيف تيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.