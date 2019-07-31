السلطات تعلق الدراسة بكافحة المراحل الدراسية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة بكافة المراحل التعليمية، بعد توتر الأوضاع بالبلاد عقب مقتل 5 متظاهرين بمدينة الأبيض، غربيِّ البلاد.

وتعيش البلاد حالة احتقان سياسي من جراء عجز المجلس العسكري وقوى الثورة في التوصل إلى تفاهمات سياسية حول الفترة الانتقالية.

وصدر قرار تعليق الدراسة من مدير عام وزارة التربية والتوجيه المكلف محيي الدين الجعلي، بتعليق الدراسة في البلاد إلى أجل غير مسمى.

ودرج طلاب المدارس السودانية على المشاركة بفاعلية في المواكب الرافضة لقتل المدنيين، والمنادية بالحكم المدني.

وأخلت الأحداث الجارية في البلاد بالسلم التقويم الدراسي في الجامعات والمدارس، بيد أن الطلاب أعلنوا تفهمهم للأوضاع بشعاراتٍ من شاكلة “لا تعليم في وضع أليم”.