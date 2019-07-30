عاجل.. كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ مجهولة النوعية تجاه جزيرة هودو

ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء نقلا عن هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة مقذوفات مجهولة الهوية في وقت مبكر من يوم الأربعاء. وأشارت الوكالة الكورية الجنوبية، إلى أنه تم إطلاق الصواريخ من شمال جزيرة هودو بكوريا الشمالية على الساحل الشرقي.

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