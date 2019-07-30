المسماري: المليشيات الليبية قناع للتدخلات التركية القطرية في ليبيا

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، عن أن الميليشيات الليبية قناع للتدخلات التركية القطرية في ليبيا. جاء ذلك في نبأ عاجل ذكرته شبكة سكاي نيوز قبل قليل، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

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