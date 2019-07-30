تراجع أجواء المستهلك الألماني للمرة الثالثة على التوالي

وفقًا لدراسة نشرها أكبر معهد لأبحاث السوق الألمانية "جي إيف كيه" اليوم الثلاثاء كانت ثقة المستهلك الألماني "أقل تفاؤلًا" في يوليو.

ووفقًا لدراسة مناخ المستهلك الشهرية التي أجرتها شركة "جي إيف كيه"تراجعت حالة الإنفاق بين المستهلكين الألمان للمرة الثالثة على التوالي إلى 9.8 نقطة.

كما علق معهد الابحاث "من الواضح أن التباطؤ الاقتصادي العالمي، والصراع التجاري ومناقشات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لها تأثير متزايد على ثقة المستهلك".

كما انخفض نزوع المستهلكين الألمان للشراء في شهر يوليو وسجل خسارة قدرها 7.4 نقطة ليصل إلى 46.3 نقطة، وهي أدنى قيمة منذ أكتوبر 2015 وفقًا لـ "جي إيف كيه".

وأشار المعهد إلى أن الميل إلى الشراء "لا يزال عند مستوى جيد للغاية" وأن مزاج المستهلك الألماني لا يزال "سليمًا على الرغم من المثبط".

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وبعد "النكسة الشديدة" في الشهر السابق، انتعشت توقعات الدخل إلى حد ما في شهر يوليو، مع ارتفاع المؤشر 5.3 نقطة إلى 50.8 نقطة.

كما يشير المستوى الحالي إلى أن المستهلكين الألمان واصلوا توقع "زيادة ملحوظة" في الدخل على الرغم من أن طفرة الوظائف في السنوات الأخيرة كانت تقترب ببطء من نهايتها وبالكاد انخفضت البطالة.

ومن ناحية أخرى، أظهرت الحالة المزاجية المتشائمة لدى المستهلكين الألمان فيما يتعلق بمزيد من التنمية الاقتصادية.

