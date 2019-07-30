الاتحاد الأوروبي يخصص 2.1 مليون يورو للمنتجين الزراعيين في البوسنة والهرسك

ذكر وفد الاتحاد الأوروبي إلى البوسنة والهرسك في بيان صحفي اليوم الثلاثاء خصص الاتحاد الأوروبي 2.1 مليون يورو (2.3 مليون دولار أمريكي) من الدعم المالي للشركات التي تتعامل مع الزراعة في البوسنة والهرسك.

وخلال حفل توزيع الجوائز يوم الاثنين السابق، تم منح 10 حيازات زراعية من خلال مشروع "EU4Business"، يهدف بشكل أساسي إلى خلق وظائف جديدة.

كما أشار رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك لارس-جونار ويجمارك إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم المزارعين وسكان الريف في البلاد، حيث يعيش 60 في المائة من مواطنيها في المناطق الريفية.

وقال ويجمارك: "في الاتحاد الأوروبي، يعتبر المزارعون العمود الفقري للاقتصاد ويجب أن يكونوا العمود الفقري للبوسنة والهرسك"، معربًا عن أمله في أن تشجع المنح المستخدمين على التكيف مع معايير الاتحاد الأوروبي وتعزيز القطاع.

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كما أشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البوسنة والهرسك سوخروب كوشمحمدوف إلى أن هناك 125000 مزرعة مسجلة في البوسنة والهرسك، مع ما يقرب من 35.0 في المائة من الصادرات الزراعية تذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن تحديث الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية من خلال إدخال تكنولوجيات وابتكارات جديدة في قطاع الأغذية الزراعية هي الأهداف الرئيسية للمنحة.

وبدءًا من أبريل 2018 ويستمر حتى مارس 2022، سيدعم مشروع "EU4Business" أيضًا الاستثمارات في التصنيع والتسويق للمشاريع المتعلقة بالخضروات والفواكه والعنب والزيتون ومنتجات الألبان.