"فون دير لين" تشيد بعضوية كرواتيا في الاتحاد الأوروبي

صرحت أورسولا فون دير لين الرئيسة الجديدة المنتخبة للمفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء بأن كرواتيا تمثل قصة نجاح للاتحاد الأوروبي ونموذج يحتذى به بالنسبة للدول الأخرى.

كما أبلغ رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش فون دير لين خلال اجتماعهما باستعدادات بلاده لرئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، والتي تبدأ في 1 يناير 2020.

وأكد بلنكوفيتش أن كرواتيا قد استوفت جميع معايير الدخول إلى منطقة شنغن، معربًا عن أمله في أن تصبح قريبًا جزءًا من المنطقة. كما أطلع الضيف على استراتيجيات كرواتيا لإدخال اليورو.

وأشارت فون دير لين إلى أنه "أقدر الجهود الكبيرة التي بذلتها كرواتيا لدخول منطقة شنغن وسأؤيدها، لكن هناك حاجة أيضًا إلى موافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي".

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كما ناقشوا توسيع الاتحاد الأوروبي، وأوضح بلينكوفيتش الخطة الكرواتية لعقد قمة لرؤساء ورؤساء وزراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال فترة الرئاسة في زغرب.

وخلال زيارتها إلى زغرب، قالت فون دير لين إن هدفها السياسي هو تحقيق التوازن بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وخاصة الأعضاء الأصغر والأكبر في الاتحاد الأوروبي.

وزار فون دير لين كرواتيا بعد فرنسا وبولندا، ومن المتوقع أن يزور إيطاليا وإسبانيا بنهاية الأسبوع.