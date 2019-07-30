السلطات السودانية تعلن تعليق الدراسة بكل المراحل التعليمية

بمدينة الأبيض، غربيِّ البلاد. علنت السلطات السودانية اليوم تعليق الدراسة بكافة المراحل التعليمية، بعد توتر الأوضاع بالبلاد عقب مقتل 5 متظاهرين وصدر قرار تعليق الدراسة من مدير عام وزارة التربية والتوجيه المكلف محيي الدين الجعلي، إلى أجل غير مسمى .

وتعيش السودان حالة احتقان سياسي من جراء عجز المجلس العسكري وقوى الثورة في التوصل إلى تفاهمات سياسية حول الفترة الانتقالية.

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