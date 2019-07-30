7 مروحيات روسية تصل إلى صربيا فى أواخر العام الجارى

قال وزير الدفاع الصربي ألكسندر فولين، إن بلاده تترقب وصول 7 مروحيات روسية من طراز (مي - 35) و(مي -17) بموجب عقد مع روسيا في نهاية هذا العام أو أوائل العام المقبل.

وأضاف "فولين - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الثلاثاء - :"أن هذه مروحيات جديدة تمامًا، وهي الأفضل في العالم"، موضحًا أن بلاده لم تحصل على معدات للجيش منذ عقود، موضحًا أنه بموجب الاتفاق العسكري التقني بين موسكو وبلجراد ستتسلم صربيا المزيد من المعدات العسكرية الروسية.

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قد تفقد - برفقة وزير الدفاع وسفير روسيا لدى بلجراد ألكسندر بوتسان خارتشينكو وممثلي القيادة العسكرية الصربية - 10 ناقلات مدرعة روسية (بي إر دي إم - 2 إم إس) بمدينة نيش في جنوب صربيا.