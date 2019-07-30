جهاز المخابرات العامة يضبط شبكة تزييف عملات وبحوزتها (300) ألف جنيه

تمكن جهاز المخابرات العامة من ضبط شبكة تزييف عملات وطنية بالخرطوم وبحوزتها (300) ألف جنيه من العملات المزيفة فئة المئتا جنيه.

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وأوضح مسؤول بإدارة مكافحة التزوير والتزييف بهيئة الأمن الإقتصادي بحسب (smc) أنه تم ضبط متهمين إثنين في حالة تلبس خلال قيامهما بعملية التزييف بمنطقة أركويت، كما تم ضبط ماكينة تصوير متطورة وكميات من الأوراق والأحبار الملونة بجانب زي عسكري.

وأشار إلى إتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة بعد أخذ الإذن من النيابة العامة وفتح بلاغ في مواجهة المتهمين تحت عدد من مواد القانون الجنائي المتعلقة بتزييف العملة وإنتحال الشخصية وإستخدام زي القوات النظامية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)