تفاصيل حوار البرهان مع رؤساء تحرير صحف

أدار عدد من رؤساء تحرير الصحف السياسية، أمس، حوارا اتسم بالصراحة والوضوح مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. وتطرق الحوار بحسب الانتباهة أون لاين – لعدد من شواغل الساحة السياسية، من بينها الإعلان عن إحباط المحاولة الانقلابية الأخيرة بقيادة رئيس أركان الجيش السابق؛ حيث قدم البرهان تفاصيل ومعلومات جديدة، وتطرق اللقاء لوجود الإسلاميين داخل الجيش والأجهزة الأمنية، ونتائج تقرير لجنة فض الاعتصام ومستقبل العلاقة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة فضلاً عن القضايا الاقتصادية وقضية الساعة الخاصة بأحداث مدينة الأبيض.

اللقاء أداره رئيس تحرير صحيفة (السوداني) الأستاذ ضياء الدين بلال وشارك فيه كل من رئيس تحرير صحيفة (الانتباهة) النور أحمد النور، ورئيس تحرير صحيفة (الجريدة) أشرف عبد العزيز، ورئيس تحرير صحيفة (آخر لحظة) أسامة عبد الماجد ومراسل صحيفة (الشرق الأوسط) أحمد يونس، والكاتبة الصحفية سمية السيد، وستبث المقابلة عبر عدد من القنوات الفضائية في الثامنة من مساء اليوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)