“الشعبي”: الشرق يجب أن يأخذ نصيبه من منظومة الحكم

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دعا الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي إدريس سليمان لضرورة أن يأخذ شرق السودان نصيبه في منظومة الحكم، مشيراً إلى أن المطالبة بالعدل لا تعني المحاصصة. وقال في مداخلته اليوم في منبر وكالة الأنباء الرسمية، إن الشرق واحد من مناطق السودان المهمشة، مضيفاً أن الشرق تنقصه الخدمات والتنمية والعدالة.

وأوضح قائلاً: بحسب صحيفة السوداني – “نحن مع قضايا وإنسان الشرق ونشهد بأن إنسان الشرق مظلوم”، مؤكداً أن نسبة الفقر في غرب وشرق السودان تمثل 70%. وشدد الأمين السياسي على الإنصاف لكل مناطق السودان خاصة المناطق الريفية البعيدة من مناطق اتخاذ القرار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)