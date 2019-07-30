عاجل: البرهان يدعو أعضاء المجلس العسكري إلى اجتماع طارىء

دعا رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أعضاء المجلس إلى إجتماع طارىء مساء اليوم الثلاثاء، بحسب مانقلت “أخبار الخليج 365” .

وفي الأثناء تم تعليق الدراسة في كافة مدارس السودان إلى مابعد عطلة عيد الأضحى المبارك، بحسب قناة العربية الحدث.

يأتي ذلك بعد أن شهدت مدن السودان مظاهرات منددة بوفاة تسعة طلاب وإصابة العشرات خلال احتجاجات ثانويات مدينة الأبيض غربي السودان على تردي المعيشة.

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كما خرجت مواكب حاشدة بالعاصمة السودانية الخرطوم تنديداً بحادثة الأبيض.

وتم تأجيل التفاوض مابين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير التي كان مقرراً لها أن تعقد الثلاثاء إلى أجل غير مسمى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)