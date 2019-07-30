دعا رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أعضاء المجلس إلى إجتماع طارىء مساء اليوم الثلاثاء، بحسب مانقلت “أخبار الخليج 365” .
وفي الأثناء تم تعليق الدراسة في كافة مدارس السودان إلى مابعد عطلة عيد الأضحى المبارك، بحسب قناة العربية الحدث.
يأتي ذلك بعد أن شهدت مدن السودان مظاهرات منددة بوفاة تسعة طلاب وإصابة العشرات خلال احتجاجات ثانويات مدينة الأبيض غربي السودان على تردي المعيشة.
كما خرجت مواكب حاشدة بالعاصمة السودانية الخرطوم تنديداً بحادثة الأبيض.
وتم تأجيل التفاوض مابين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير التي كان مقرراً لها أن تعقد الثلاثاء إلى أجل غير مسمى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: البرهان يدعو أعضاء المجلس العسكري إلى اجتماع طارىء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.