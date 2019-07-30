الفيفا يستفسر عن الوضع القانوني والصحي للاعب المريخ “المعتقل” سيف تيري

استفسر الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الموقف الصحي والإنساني للاعب المريخ الدولي “سيف تيري” داخل محبسه، وموقفه القانوني من الجريمة وحقيقة الاتهامات الموجهه بحقه.

وكشف مجدي حسن سعيد محامي اللاعب في تصريح نقله موقع النيلين من صحيفة اليوم التالي عن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من سكرتارية الاتحاد الدولي للفيفا عن الوضع الصحي والجريمة الموجهة إليه وحقيقة موقفه القانوني.

وقال مجدي بأنه رد عليهم من ناحية قانونية بأن اللاعب لا علاقة له بالجريمة التي حدثت بحرق وإتلاف قسم شرطة التكامل، وتم القبض عليه من منزله بعد أسبوع من وقوع أحداث الشغب. Advertisements وأشار إلى أنهم أفادوه بمتابعة تطورات وإجراءات القضية. وفي السياق لفت إلى أن المحكمة وافقت على إطلاق سراح تيري برهن عقاري يوازي قيمة نصيبه البالغ (525233) جنيهًا من جملة (7) مليارات و(653) ألف جنيه من قيمة الدعوى الجنائية، ومازال يباشر في الإجراءات لإطلاق سراحه المتوقع اليوم الثلاثاء.