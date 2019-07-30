المقاومة الإيرانية تطالب بإدراج نظام الملالي بقائمة الإرهاب

دعت المقاومة الإيرانية في مسيرة حاشدة بلندن يوم السبت إلى اعتبار الحرس الثوري الإيراني ووزارة المخابرات ومكتب المرشد الأعلى لنظام الملالي علي خامنئي، ككيانات إرهابية، من قبل المملكة المتحدة، مع دعم المقاومة الإيرانية ورئيستها المنتخبة، مريم رجوي، ولخطتها المكونة من 10 نقاط لمستقبل إيران.

إیران لتهديدها بهذا الشأن خلال الآونة الأخيرة. يأتي هذا فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أمس، أن طهران تنوي استئناف العمل في مفاعل أراك النووي، فيما يبدو أنه تنفيذ وقالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إن رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي أبلغ نوابًا بأن إيران ستستأنف العمل في المفاعل النووي للماء الثقيل. ونسبت الوكالة تقريرها إلى نائب في البرلمان حضر الاجتماع.

ويمكن استخدام الماء الثقيل في المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم، وهو وقود يستخدم في صناعة الرؤوس الحربية النووية.